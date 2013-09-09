Kedidilli Pasta

Süt ile krem şantiyi mikserle çırpın. Peynir, kakao ve çikolata kremasını ekleyip karıştırın. Kelepçeli kalıbın kenarlarını folyo ile kaplayın. Kedidillerini kalıbın kenar yüksekliğinde kesip, sütlü nescafeye batırın. Kalıbın kenarlarına dik olarak dizin. Kalıbın altını kedidilleri ile kaplayın. Üzerine şantili karışımdan yayın. Tekrar bisküvi dizin. Kedidili ve krema bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Buzdolabında 2-3 saat bekletip, pastayı kalıptan çıkarın. Üzerine kakao serpip damla çikolatayla süsleyin.