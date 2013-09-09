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Sofra / Pastalar / Kedidilli Pasta

Kedidilli Pasta

Kedidilli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kedidili bisküvi

300 gram çikolata kreması

1 paket labne peyniri

2 çorba kaşığı kakao

Bir buçuk su bardağı sütlü nescafe

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Üzerine:

Damla çikolata

YAPILIŞI

Süt ile krem şantiyi mikserle çırpın. Peynir, kakao ve çikolata kremasını ekleyip karıştırın. Kelepçeli kalıbın kenarlarını folyo ile kaplayın. Kedidillerini kalıbın kenar yüksekliğinde kesip, sütlü nescafeye batırın. Kalıbın kenarlarına dik olarak dizin. Kalıbın altını kedidilleri ile kaplayın. Üzerine şantili karışımdan yayın. Tekrar bisküvi dizin. Kedidili ve krema bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Buzdolabında 2-3 saat bekletip, pastayı kalıptan çıkarın. Üzerine kakao serpip damla çikolatayla süsleyin.
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