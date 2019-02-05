Kedidilli Pratik Pastacık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpıp, soğutun. Bitter ve sütlü çikolatayı birlikte benmari usulü eritip, ılıtın. Kremayı mikserin yüksek devrinde kabarana kadar çırpın ve eritilmiş çikolatayı ekleyin. Krem şantiyi, spatula ile nazikçe ve karışımın sönmemesine özen göstererek üzerine ilave edin. Kremayı sıkma torbasına alın. 5 adet kedidili ile dik bir çember oluşturun. Altına yarım kedidilini taban olarak koyun ve yarım su bardağı suda erittiğiniz kahve ile biraz ıslatın. Ortasına hazırladığınız kremayı sıkın. Kurdele ile bağlayarak sabitleyin. Çilek ve frenk üzümü ile süsleyerek servis yapın.