DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Kedidilli Pratik Pastacık

Kedidilli Pratik Pastacık

Kedidilli Pratik Pastacık
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram bitter çikolata

100 gram sütlü çikolata

33 adet kedidili

Yarım paket krem şanti

Yarım su bardağı soğuk süt

200 gram soğuk krema

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı granül kahve



Süslemek için:

Çilek ve frenk üzümü

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpıp, soğutun. Bitter ve sütlü çikolatayı birlikte benmari usulü eritip, ılıtın. Kremayı mikserin yüksek devrinde kabarana kadar çırpın ve eritilmiş çikolatayı ekleyin. Krem şantiyi, spatula ile nazikçe ve karışımın sönmemesine özen göstererek üzerine ilave edin. Kremayı sıkma torbasına alın. 5 adet kedidili ile dik bir çember oluşturun. Altına yarım kedidilini taban olarak koyun ve yarım su bardağı suda erittiğiniz kahve ile biraz ıslatın. Ortasına hazırladığınız kremayı sıkın. Kurdele ile bağlayarak sabitleyin. Çilek ve frenk üzümü ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Kalp Pasta
Çikolatalı Kalp Pasta
Portakallı Bisküvili Pasta
Portakallı Bisküvili Pasta
Kremalı beyaz çikolatalı pasta
Kremalı beyaz çikolatalı pasta
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN