Kedidilli Vişneli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla çırpın. Un ve kakaoyu harmanlayıp ilave edin. Margarin ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı kare bir kalıba boşaltıp, Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krem patisserie için sütü ısıtın. Ayrı bir yerde yumurta, un, tozşeker ve 1 çorba kaşığı sıcak sütü çırpıp, azar azar ve sürekli karıştırarak süte ekleyin. 2 dakika pişirin. Tereyağı ve vanilyayı ilave edip, ocaktan alın ve soğutun. Geniş bir kaba alıp, 5-6 dakika çırpın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ikiye kesin. Pandispanyayı ıslatmak için tozşeker ve ılık suyu karıştırıp şeker şurubu hazırlayın ve pandispanyayı ıslatın. Servis tabağına alıp, ilk katına krem patisserie'yi yayın. 50 gram vişneyi kremanın üzerine serpiştirin. Bir miktar krem şanti ile sıvayıp, diğer pandispanyayı üzerine kapatın. Onun da üzerini krem şanti ile kapatın. Buzdolabında 20-25 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı+4 çorba kaşığı tozşeker ve 300 gram vişneyi benmari usulü, tozşeker eriyene dek pişirin. Mikserden geçirin. Buzdolabından aldığınız pandispanyanın kenarlarına kedidili bisküvi yerleştirin. Üzerine vişne sosu ve çikolata sosu gezdirin. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, üzerini vişne taneleri ile süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.