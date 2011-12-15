Kedidilli Vişneli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı krem şanti
300 gram dondurulmuş vişne + 50 gram vişne
1 su bardağı+4 çorba kaşığı tozşeker
35-40 adet küçük boy kedidili bisküvi
Kakaolu pandispanya için: 5 adet yumurta
1 su bardağından bir parmak fazla tozşeker
2 su bardağı un
4 çorba kaşığı kakao
Bir buçuk çorba kaşığı eritilmiş margarin
Yarım çorba kaşığı kabartma tozu
Krem patisserie için: 1 su bardağı süt
1 adet yumurta
4 çorba kaşığı un
1 su bardağından iki parmak eksik tozşeker
Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı
Vanilya
Islatmak için: 2 çorba kaşığı tozşeker
Yarım su bardağı ılık su
Üzeri için: Çikolata sos, vişne taneleri
YAPILIŞI
Pandispanya için yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla çırpın. Un ve kakaoyu harmanlayıp ilave edin. Margarin ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışımı kare bir kalıba boşaltıp, Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krem patisserie için sütü ısıtın. Ayrı bir yerde yumurta, un, tozşeker ve 1 çorba kaşığı sıcak sütü çırpıp, azar azar ve sürekli karıştırarak süte ekleyin. 2 dakika pişirin. Tereyağı ve vanilyayı ilave edip, ocaktan alın ve soğutun. Geniş bir kaba alıp, 5-6 dakika çırpın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ikiye kesin. Pandispanyayı ıslatmak için tozşeker ve ılık suyu karıştırıp şeker şurubu hazırlayın ve pandispanyayı ıslatın. Servis tabağına alıp, ilk katına krem patisserie'yi yayın. 50 gram vişneyi kremanın üzerine serpiştirin. Bir miktar krem şanti ile sıvayıp, diğer pandispanyayı üzerine kapatın. Onun da üzerini krem şanti ile kapatın. Buzdolabında 20-25 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde 1 su bardağı+4 çorba kaşığı tozşeker ve 300 gram vişneyi benmari usulü, tozşeker eriyene dek pişirin. Mikserden geçirin. Buzdolabından aldığınız pandispanyanın kenarlarına kedidili bisküvi yerleştirin. Üzerine vişne sosu ve çikolata sosu gezdirin. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, üzerini vişne taneleri ile süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.