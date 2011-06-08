Kelebek Pasta

Hamur için yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Ispanağı robottan geçirin. Suyunu süzüp yumurtalı karışıma ekleyin. Un ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Hamuru küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Kreması için süt, yumurta, un ve toz şekeri çırpın. Ocağa oturtup, muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Margarin ve vanilya ekleyin. Fırından aldığınız kekleri kalıplarından çıkarın. Keklerin üst kısımlarından enlemesine ikiye kesin. Alttaki kısıma hazırladığınız kremayı sürün. Kestiğiniz kek parçalarını ise ikiye bölün. Her iki parçayı, krema sürülmüş kekin üzerine kelebek kanatlarına benzer şekilde yerleştirin. Krem şanti ile süsleyip servis yapın.