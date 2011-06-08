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Sofra / Pastalar / Kelebek Pasta

Kelebek Pasta

Kelebek Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

4 kahve fincanı toz şeker

5 kahve fincanı un

Yarım paket kabartma tozu

250 gram ıspanak

Kreması için:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

Dört buçuk çorba kaşığı margarin

Yarım çay kaşığı vanilya

Süslemek için: Krem şanti

YAPILIŞI

Hamur için yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Ispanağı robottan geçirin. Suyunu süzüp yumurtalı karışıma ekleyin. Un ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Hamuru küçük kek kalıplarına pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Kreması için süt, yumurta, un ve toz şekeri çırpın. Ocağa oturtup, muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Margarin ve vanilya ekleyin. Fırından aldığınız kekleri kalıplarından çıkarın. Keklerin üst kısımlarından enlemesine ikiye kesin. Alttaki kısıma hazırladığınız kremayı sürün. Kestiğiniz kek parçalarını ise ikiye bölün. Her iki parçayı, krema sürülmüş kekin üzerine kelebek kanatlarına benzer şekilde yerleştirin. Krem şanti ile süsleyip servis yapın.

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