Kelebek Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle pandispanya için derin bir kasede yumurta ve tozşekeri iyice çırpın. Unu ilave edip tekrar çırpın. Yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ıstılmış 180 derece fırında kabarana dek pişirin. Pandispanya soğuyunca ortadan ikiye kesin. İki parçasını da ters çevirip yan yana koyun. Kanat oyuğu için kenarlarından 2 üçgen parça çıkartın. Krema için, bir tencerede tozşekerle sütü karıştırın. Unu ekleyin. Topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Soğuduktan sonra labne peyniri ekleyin ve karıştırın. Keklerin bir kenarının ortasına hazırladığınız kremayı sürün. Diğer kenarını üzerine kapayın. Üstünü de kaplayacak biçimde kremayı sürün. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve krema sıkacağına doldurun. Pastanın üstüne kelebek şekli çizin. Dilerseniz şekerlemelerle süsleyip, servis yapın.