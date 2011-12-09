DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Kelebek Pasta

Kelebek Pasta

Kelebek Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Kutlama
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için:

5 adet yumurta

4 kahve fincanı un

4 kahve fincanı toz şeker

Krema için: 3 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

Yarım kutu labne peyniri

Üzerine: 1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Renkli şekerlemeler

YAPILIŞI

Öncelikle pandispanya için derin bir kasede yumurta ve tozşekeri iyice çırpın. Unu ilave edip tekrar çırpın. Yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ıstılmış 180 derece fırında kabarana dek pişirin. Pandispanya soğuyunca ortadan ikiye kesin. İki parçasını da ters çevirip yan yana koyun. Kanat oyuğu için kenarlarından 2 üçgen parça çıkartın. Krema için, bir tencerede tozşekerle sütü karıştırın. Unu ekleyin. Topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Soğuduktan sonra labne peyniri ekleyin ve karıştırın. Keklerin bir kenarının ortasına hazırladığınız kremayı sürün. Diğer kenarını üzerine kapayın. Üstünü de kaplayacak biçimde kremayı sürün. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve krema sıkacağına doldurun. Pastanın üstüne kelebek şekli çizin. Dilerseniz şekerlemelerle süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu pastayı hazır satılan pandispanya ile de yapabilirsiniz. Hazır kek eninden ikiye ayrılmışsa, iki katın arasına önce biraz süt, sonra fındık kreması sürerek birbirine yapışmasını sağlayabilirsiniz. Tadı daha da güzel olacaktır.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN