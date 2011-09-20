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Sofra / Pastalar / Kepekli Kayısılı Pasta

Kepekli Kayısılı Pasta

Kepekli Kayısılı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı tereyağı

8 çorba kaşığı esmer şeker

25 adet taze kayısı

1 paket vanilya



Hamuru için:

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı ayran

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı kepekli un

2 çorba kaşığı buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz



Süslemek için:

Rendelenmiş limon kabuğu, kiraz ve çikolata

YAPILIŞI

Tereyağını bir tavaya alıp eritin. Üzerine esmer şekeri ekleyin ve 1-2 dakika bekleyip karıştırın. Kayısıları ikiye bölüp çekirdeklerini çıkardıktan sonra tavaya ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın ve üzerine vanilyayı ekleyin. Yuvarlak bir fırın kabının dibine kayısıların kesik tarafı alta gelecek şekilde yerleştirin. Tavada kalan sosu üzerine gezdirin. Diğer taraftan hamuru hazırlamak için, yumurtaları bir kapta çırpıp üzerine toz şekeri ilave edin. Daha sonra kalan malzemeyi de ekleyin. Hazırladığınız hamuru kayısıların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Kiraz, rendelenmiş limon kabuğu ve çikolata ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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