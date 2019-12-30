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Sofra / Pastalar / Kestaneli cheesecake

Kestaneli cheesecake

Cheesecakein kestaneli haline bayılacaksınız! Sofralarınızın vazgeçilmez tatlısı olacak leziz mi leziz kestaneli cheesecak tarifi...
Kestaneli cheesecake
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● Tabanı için: 1 paket pötibör bisküvi



● 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında margarin



İç harcı için:



● 3 çorba kaşığı süzme yoğurt



● 600 gram labne peyniri



● 1 paket krema



● 1 çay bardağı tozşeker



● 2 adet yumurta



● 1 kahve fincanı un



● Üzerine: 500 gram kestane şekeri


YAPILIŞI

TABAN için bisküviyi blenderden geçirip toz haline getirin. Margarin ekleyip yoğurun. Daha sonra 24 cm'lik yağlanmış kelepçeli kek kalıbına elinizle bastırarak yerleştirin. İç harcı hazırlayana dek buzdolabında dinlendirin. İç harcı için derin bir kapta yoğurt, labne peyniri, krema ve tozşekeri çırpma teli yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana dek yavaşça, havalandırmadan karıştırın. 1 adet yumurta ilave edip karıştırmaya devam edin. Un ekleyip karıştırın. Son olarak kalan 1 adet yumurtayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Bu karışımı kalıbın içindeki tabanın üzerine yavaşça dökün. Önceden ısıtılmış 140 derece fırında 63 dakika, fırının kapağını açmadan pişirin. Sürenin sonunda fırının kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. Daha sonra 5 saat buzdolabında dinlendirin. Kalıptan çıkarıp, kestane şekeri ile süsleyin ve kestane şekerinin şerbetini de üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

Aşçı Sevil Şahin

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