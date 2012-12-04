Kestaneli Dilimler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram bitter çikolata
2 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı
4 adet yumurta
3 çorba kaşığı tozşeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım su bardağı un
Bir tutam tuz
Üzeri için:
100 gram bitter çikolata
50 gram beyaz çikolata
Yarım su bardağı+2 kahve fincanı krema
6 çorba kaşığı kestane püresi
Süslemek için:
15 adet kestane şekeri
YAPILIŞI
Çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Ilık çikolatanın içine teker teker yumurta sarılarını ekleyip çırpın. Tozşeker ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ekleyip karıştırın. Unu eleyerek ilave edin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla çırparak kar haline getirin ve çikolatalı karışıma ekleyip, ağır şekilde karıştırın. Karışımı, yağlanmış 20x32 cm ebadındaki fırın tepsisine döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Üzeri için bitter çikolata ve beyaz çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Bitter çikolataya yarım su bardağı krema, beyaz çikolataya 2 kahve fincanı krema ekleyin. Ocaktan alıp, bitter çikolataya 4 çorba kaşığı kestane püresi, beyaz çikolataya 2 çorba kaşığı kestane püresi ilave edin. Tatlının üzerine önce bitter çikolatayı dökün. Sonra beyaz çikolatayı dalga şeklinde döküp, çatal yardımıyla çekerek desenler yapın. Kestane şekeri ile süsleyip, dilimleyin ve servis yapın.