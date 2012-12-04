Kestaneli Dilimler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata ve tereyağını birlikte benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Ilık çikolatanın içine teker teker yumurta sarılarını ekleyip çırpın. Tozşeker ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ekleyip karıştırın. Unu eleyerek ilave edin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla çırparak kar haline getirin ve çikolatalı karışıma ekleyip, ağır şekilde karıştırın. Karışımı, yağlanmış 20x32 cm ebadındaki fırın tepsisine döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Üzeri için bitter çikolata ve beyaz çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Bitter çikolataya yarım su bardağı krema, beyaz çikolataya 2 kahve fincanı krema ekleyin. Ocaktan alıp, bitter çikolataya 4 çorba kaşığı kestane püresi, beyaz çikolataya 2 çorba kaşığı kestane püresi ilave edin. Tatlının üzerine önce bitter çikolatayı dökün. Sonra beyaz çikolatayı dalga şeklinde döküp, çatal yardımıyla çekerek desenler yapın. Kestane şekeri ile süsleyip, dilimleyin ve servis yapın.