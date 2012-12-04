Kestaneli Tombul Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Kestane püresini ilave edip, karıştırın. Buzdolabında 45 dakika dinlendirin. Çukur bir kaseyi streç filmle kaplayıp, içine kestaneli püreden ince bir tabaka sürün. Pandispanyanın bir katını kaseye yerleştirip 1 çorba kaşığı sütle ıslatın. Üzerine kestaneli püreden yayın. İkinci kat keki yerleştirip, 1 çorba kaşığı sütle ıslatın. Yeniden kestaneli püreden yayın. Son kek parçasını da yerleştirip, 1 çorba kaşığı sütle ıslatın. Pastanın üzerini streç filmle kaplayın. Derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kalan kestaneli karışım üzerine sürün. Üzerine arzuya göre kakao eleyip servis yapın.