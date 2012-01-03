Kestaneli Zebra Rulo Pasta

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YAPILIŞI

Yumurtalar,şekerle beş dakika mikser yardımıyla çırpılır.Un,kabartma tozu,su eklenerek beş dakika daha mikserle çırpılır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serelim ve hazırladığımız harçı eşit şekilde kağıdın üzerine yayalım.180 derecede önceden ısıtılmış fırında on dakika pişirelim. Sıcakken rulo yaptığımız pandispanyayı biraz bekletelim.Tencerede iki bardak sütü yarım bardak şekerle kaynatalım. Ayrı bir kasede yumurta, iki kaşık un bir miktar sütle çırpılır boza kıvamına getirilir. Kaynama başlayan şekerli süte yavaş yavaş çırpma teliyle karıştırarak yumurtalı karışımı ilave edelim. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Pişen kremaya vanilya ekleyerek mikserle biraz çırpalım. Ilınınca bir paket şanti ekleyip mikserle çırpalım.

Bir paket şantiyi sütle çırparak üzerini kaplamak için hazırlayalım.Kestanelerin kabuklarını soyalım, bir bardak suda haşlayarak iç kabuklarını da soyalım. Bir su bardağı su, üç yemek kaşığı şekerle kısık ateşte yumuşayıncaya kadar bekleyelim. Yumuşayan kestaneleri soğumaya bırakalım.Rulo pandispanyamızı açalım, kağıdından ayıralım. Bir bardak limonata (süt, portakal suyu, gazoz olabilir) ile pandispanyanın her kısmına gelecek şekilde ıslayalım. Kremayı güzelce incecik serelim. Biraz şekerli suyla haşlanmış kestaneleri parça parça bölelim, beş yaprak çikolatayı da parçalayalım kremanın üzerine serpeleyelim ve rulo yaparak pastamızı buzdolabında üç saat bekletelim. Dinlenen pastanın dışını şanti ile kaplayalım. Benmari usulüyle erittiğimiz çikolata ile şantinin üzerine zebra şekli verelim. Kalan çikolataya bütün kestaneleri bulayalım soğukta donmasını bekleyelim ve pastanın üzerine sırayla dizelim. Pastamız bir gün dinlendikten sonra servise hazırdır.

Afiyet olsun...