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Sofra / Pastalar / Kestaneli Mozaik Pasta

Kestaneli Mozaik Pasta

Kestaneli Mozaik Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı toz şeker

125 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı vanilya

450 gram pötibör bisküvi

Bir buçuk su bardağı

kestane püresi

1 adet portakalın

rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Süt, kakao, toz şeker, tereyağı ve vanilyayı derin bir tencereye alın.5 dakika ısıtıp, bisküvileri içine kırın. Ocaktan alıp, kestane püresi ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edin. İyice karıştırıp alüminyum folyoya sarın. Buzdolabının alt rafında 2-3 saat dinlendirip, dilimleyin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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