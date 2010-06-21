Kestaneli Mozaik Pasta

Sofra Tarifi

2 çay bardağı süt 2 çorba kaşığı kakao 2 çorba kaşığı toz şeker 125 gram tereyağı Yarım çay kaşığı vanilya 450 gram pötibör bisküvi Bir buçuk su bardağı kestane püresi 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Süt, kakao, toz şeker, tereyağı ve vanilyayı derin bir tencereye alın.5 dakika ısıtıp, bisküvileri içine kırın. Ocaktan alıp, kestane püresi ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edin. İyice karıştırıp alüminyum folyoya sarın. Buzdolabının alt rafında 2-3 saat dinlendirip, dilimleyin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.