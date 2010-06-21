Kestaneli Mozaik Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çay bardağı süt
2 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı toz şeker
125 gram tereyağı
Yarım çay kaşığı vanilya
450 gram pötibör bisküvi
Bir buçuk su bardağı
kestane püresi
1 adet portakalın
rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
Süt, kakao, toz şeker, tereyağı ve vanilyayı derin bir tencereye alın.5 dakika ısıtıp, bisküvileri içine kırın. Ocaktan alıp, kestane püresi ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edin. İyice karıştırıp alüminyum folyoya sarın. Buzdolabının alt rafında 2-3 saat dinlendirip, dilimleyin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.