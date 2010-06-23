Kestaneli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kestaneleri çift taraflı çizin. Akşamdan suya koyun ve sabah kaynattığınız suda haşlayın. Ayıkladığınız

kestaneler 700 gram civarında gelecektir. Pişmiş kestaneleri pudra şekeri, vanilya ve krema ile blenderde püre haline getirin (elde ettiğiniz kestane miktarına göre şeker, krema ve vanilya miktarını değiştirebilirsiniz). Bisküviyi de robotta un haline getirin. Tereyağıyla iyice yoğurun. Küçük kek kalıplarına bu karışımı sıkıştırarak yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilınınca kestane püresini kalıplara yerleştirin. Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra, kalıplardan çıkarın ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.