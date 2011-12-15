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Sofra / Pastalar / Kirazlı Çikolatalı Pasta

Kirazlı Çikolatalı Pasta

Kirazlı Çikolatalı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kiraz

1 su bardağı vişne likörü

125 gram kakaolu bisküvi

1 çay kaşığı tarçın

60 gram margarin

400 gram labne peyniri

200 ml krema

4 çorba kaşığı tozşeker

80 gram beyaz çikolata

80 gram sütlü çikolata

160 gram bitter çikolata

4 adet yaprak jelatin

1/3 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Kirazların çekirdeklerini çıkarıp, vişne liköründe bekletin. Bisküvileri havanda dövüp, 1 çay kaşığı tarçınla karıştırın. Eritilmiş margarini ekleyip karıştırın. 22 cm çapında kelepçeli bir kalıbın dibine bastırarak yayın. Beyaz, sütlü ve bitter çikolatayı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Eriyen bitter çikolatanın yarısını ayırın. 10-12 adet kirazı, bitter çikolataya bulayın. Donması için buzdolabında bekletin. Kremayı 4 çorba kaşığı toz şeker ile çırpın. Kremaya, labne peyniri ekleyip karıştırın. Jelatinleri soğuk suda bekletin. Yumuşayıp kabarınca, suyunu süzerek, sıcak suyun içinde eritin. Eriyen jelatini kremaya ekleyip karıştırın. Karışımı üçe ayırın. Her birine ayrı olarak erimiş çikolataları ekleyip karıştırın. Beyaz çikolatalı kremadan 1 çorba kaşığı ayırın. Kalanını kalıptaki bisküvilerin üzerine dökün. Üzerine sütlü çikolatalı kremayı ve kirazların bir kısmını yayın. Daha sonra bitter çikolatalı krema ve kirazları ekleyin. En üste, ayırdığınız beyaz çikolatayı yayın. Buzdolabında 1 gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.

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