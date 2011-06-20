Kirazlı Pastacıklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp ocağa oturtun. Ilınınca toz şeker ve irmiği ekleyip, karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan almadan önce rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Ocaktan alın. 20x30 cm ebatında bir tepsiye hindistancevizini serpin. Üzerine kremayı yayıp düzleyin. Buzdolabında soğutun. Çıkarıp 3x4 ebatlı dikdörtgenler kesin. Kirazların çekirdeklerini çıkarıp, minik minik doğrayın. Dikdörtgenlerin yarısının üzerine kirazlardan koyun. Kalan dikdörtgenleri kapak olarak yerleştirin. Üzerini süsleyip, soğuk servis yapın.