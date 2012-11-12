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Sofra / Pastalar / Kirazlı Pastacıklar

Kirazlı Pastacıklar

Kirazlı Pastacıklar
  • 20 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram çekirdekleri ayıklanmış kiraz

1 kg un

6 çorba kaşığı tozşeker

50 gram süt tozu

650 gram tereyağı

50 gram yaş maya

3 adet yumurta

Yeteri kadar su

1 tatlı kaşığı tuz



Krema için: 200 gram çekirdekleri ayıklanmış kiraz

1 kg süt

Bir buçuk su bardağı+1 çorba

kaşığı tozşeker

1 su bardağı un

200 gram tereyağı



Üzeri için: 1 adet yaprak jelatin

Bir buçuk çorba kaşığı soğuk su

YAPILIŞI

Un, tozşeker, süt tozu ve tuzu derin bir kapta karıştırın. 100 gram tereyağı, maya ve yumurta ekleyin. Yeteri kadar su ilave edip, yoğurarak kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamuru top haline getirip, 1 saat dinlendirin. Merdane yardımıyla açıp, ortasına kalan 550 gram tereyağını hafif yayarak yerleştirin. Hamurun kenarlarını ortada katlayıp zarf şekli elde edin. Yeniden açıp, hamurun kenarlarını yine ortada katlayın, aynı şekilde zarf elde edin. 45 dakika buzdolabında dinlendirin. Katlama ve dinlendirme işlemini 3 kez daha tekrarlayın. Krema için süt ve toz şekeri kaynatın. Un ekleyip karıştırın. Koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp, tereyağı, kıyılmış kiraz ekleyin ve karıştırın. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla tezgahın üzerine açın. Üzerine soğuyan kremayı sürün. Hamurun iki tarafından ortaya doğru katlayarak sarın. Dilimleyip, fırın tepsisine yerleştirin. Orta gözlerine kiraz yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Üzeri için jelatini suda eritin. Fırça yardımıyla pastacıkların üzerilerine sürün. Jelatin donduktan sonra servis yapın.
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