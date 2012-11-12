Kirazlı Pastacıklar

Sofra Tarifi

100 gram çekirdekleri ayıklanmış kiraz 1 kg un 6 çorba kaşığı tozşeker 50 gram süt tozu 650 gram tereyağı 50 gram yaş maya 3 adet yumurta Yeteri kadar su 1 tatlı kaşığı tuz Krema için: 200 gram çekirdekleri ayıklanmış kiraz 1 kg süt Bir buçuk su bardağı+1 çorba kaşığı tozşeker 1 su bardağı un 200 gram tereyağı Üzeri için: 1 adet yaprak jelatin Bir buçuk çorba kaşığı soğuk su

YAPILIŞI

Un, tozşeker, süt tozu ve tuzu derin bir kapta karıştırın. 100 gram tereyağı, maya ve yumurta ekleyin. Yeteri kadar su ilave edip, yoğurarak kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamuru top haline getirip, 1 saat dinlendirin. Merdane yardımıyla açıp, ortasına kalan 550 gram tereyağını hafif yayarak yerleştirin. Hamurun kenarlarını ortada katlayıp zarf şekli elde edin. Yeniden açıp, hamurun kenarlarını yine ortada katlayın, aynı şekilde zarf elde edin. 45 dakika buzdolabında dinlendirin. Katlama ve dinlendirme işlemini 3 kez daha tekrarlayın. Krema için süt ve toz şekeri kaynatın. Un ekleyip karıştırın. Koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp, tereyağı, kıyılmış kiraz ekleyin ve karıştırın. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla tezgahın üzerine açın. Üzerine soğuyan kremayı sürün. Hamurun iki tarafından ortaya doğru katlayarak sarın. Dilimleyip, fırın tepsisine yerleştirin. Orta gözlerine kiraz yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Üzeri için jelatini suda eritin. Fırça yardımıyla pastacıkların üzerilerine sürün. Jelatin donduktan sonra servis yapın.