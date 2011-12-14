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Sofra / Pastalar / Kivili Pasta

Kivili Pasta

Kivili Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Dört buçuk su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı buğday nişastası

1 çorba kaşığı pirinç unu

1 adet vanilya

1 adet hazır pandispanya (2 parçalı)

1 su bardağı krem şanti

7-8 adet kivi

Süslemek için: Vişne

YAPILIŞI

Sütün bir bardağını kenara ayırın. Kalanını toz şeker ile ocağa koyun. Ayırdığınız bir bardak süte nişasta ve pirinç ununu ekleyip, karıştırın. İyice ezin. Ocaktaki süt ısındığında nişastalı sütü ince ince akıtıp sürekli karıştırın. Karışım muhallebi kıvamına geldiğinde vanilyayı ekleyin ve ocağı kapatın. Pasta tabanının bir parçasını servis tabağına alın. Üzerini muhallebi ile kaplayın. Soğutun. Krem şantinin yarısını muhallebinin üzerine yayın. 2 adet kiviyi dilimleyip, üzerine dizin. Üstlerine kalan krem şantiyi yayın. Pasta tabanının diğer parçasını üstüne kapatın. Kalan muhallebiyle pastanın her yanını kaplayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Çıkarıp kalan kivileri dilimleyerek, üzerine sıralayın. Arzuya göre aralarını vişne ile de süsleyebilirsiniz.
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