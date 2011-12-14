Kivili Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütün bir bardağını kenara ayırın. Kalanını toz şeker ile ocağa koyun. Ayırdığınız bir bardak süte nişasta ve pirinç ununu ekleyip, karıştırın. İyice ezin. Ocaktaki süt ısındığında nişastalı sütü ince ince akıtıp sürekli karıştırın. Karışım muhallebi kıvamına geldiğinde vanilyayı ekleyin ve ocağı kapatın. Pasta tabanının bir parçasını servis tabağına alın. Üzerini muhallebi ile kaplayın. Soğutun. Krem şantinin yarısını muhallebinin üzerine yayın. 2 adet kiviyi dilimleyip, üzerine dizin. Üstlerine kalan krem şantiyi yayın. Pasta tabanının diğer parçasını üstüne kapatın. Kalan muhallebiyle pastanın her yanını kaplayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Çıkarıp kalan kivileri dilimleyerek, üzerine sıralayın. Arzuya göre aralarını vişne ile de süsleyebilirsiniz.