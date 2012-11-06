Kokoş Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kakaolu pandispanya
Krema için: 1 litre süt
1 su bardağı tozşeker
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı nişasta
100 gram tereyağı
1 parça fındık büyüklüğünde damla sakızı
1 çay bardağı karışık granül meyve şekeri
1 çay bardağı dövülmüş badem
Keki ıslatmak için:
1 su bardağı süt
Yarım tatlı kaşığı tozşeker
Üzerine: 250 gram pişmaniye
Süslemek için: Damla çikolata, meyve şekerlemesi
YAPILIŞI
Pandispanyayı ıslatmak için süt ve toz şekeri karıştırın. Kekin alt parçasını servis tabağına alın ve üzerini sütlü karışımın yarısı ile ıslatın. Kalan sütle de diğer pandispanya parçasını ıslatın. Krema için sütü bir tencereye alın. Tozşeker, un ve nişasta ilave edip, koyu bir kıvam alana kadar tahta bir kaşıkla karıştırın. Ocağın altını kapatın ve dövülmüş damla sakızı ile tereyağını ekleyip, telle çırparak soğumasını sağlayın. Karışımın yarısına karışık granül meyve şekeri ve bademi katıp, karıştırın. Sütle ıslattığınız pasta tabanının üzerine granül meyve şekerli kremayı yayın. Diğer parçayı üzerine kapatın. Sade kremayı üzerine boşaltıp, her tarafını kaplayın. Soğuması için buzdolabında 1 saat bekletin. Servis yapmadan 15 dakika önce üzerini pişmaniye ile kaplayın. Damla çikolata ve meyve şekerlemesi ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pastayı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
Karışık granül meyve şekerini büyük marketlerde ve pastanelerde bulabilirsiniz.