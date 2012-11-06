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Sofra / Pastalar / Kokoş Pasta

Kokoş Pasta

Kokoş Pasta
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kakaolu pandispanya



Krema için: 1 litre süt

1 su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı nişasta

100 gram tereyağı

1 parça fındık büyüklüğünde damla sakızı

1 çay bardağı karışık granül meyve şekeri

1 çay bardağı dövülmüş badem



Keki ıslatmak için:

1 su bardağı süt

Yarım tatlı kaşığı tozşeker



Üzerine: 250 gram pişmaniye



Süslemek için: Damla çikolata, meyve şekerlemesi

YAPILIŞI

Pandispanyayı ıslatmak için süt ve toz şekeri karıştırın. Kekin alt parçasını servis tabağına alın ve üzerini sütlü karışımın yarısı ile ıslatın. Kalan sütle de diğer pandispanya parçasını ıslatın. Krema için sütü bir tencereye alın. Tozşeker, un ve nişasta ilave edip, koyu bir kıvam alana kadar tahta bir kaşıkla karıştırın. Ocağın altını kapatın ve dövülmüş damla sakızı ile tereyağını ekleyip, telle çırparak soğumasını sağlayın. Karışımın yarısına karışık granül meyve şekeri ve bademi katıp, karıştırın. Sütle ıslattığınız pasta tabanının üzerine granül meyve şekerli kremayı yayın. Diğer parçayı üzerine kapatın. Sade kremayı üzerine boşaltıp, her tarafını kaplayın. Soğuması için buzdolabında 1 saat bekletin. Servis yapmadan 15 dakika önce üzerini pişmaniye ile kaplayın. Damla çikolata ve meyve şekerlemesi ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pastayı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Karışık granül meyve şekerini büyük marketlerde ve pastanelerde bulabilirsiniz.
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