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Sofra / Pastalar / Kolay Pasta Tarifi

Kolay Pasta Tarifi

Doğum günü, yıldönümü ya da başka bir özel gün deyince akla ilk gelen tatlıdır pasta. Sevdiklerinize doğum günlerinde ya da bir araya geldiğiniz zamanlarda çayın yanına hemen hazır olacak bir pasta yapmaya ne dersiniz? Kolaylıkla yapabileceğiniz meyveli kolay pasta tarifi
Kolay Pasta Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 paket kakaolu pötibör bisküvi



1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



Muhallebi için: 2 su bardağı süt



2 adet yumurta sarısı



3 çorba kaşığı un veya buğday nişastası



4 çorba kaşığı tozşeker



1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



Üzerine: Pudraşekeri



Süslemek için: Kivi, çilek, nane


YAPILIŞI

Kakaolu bisküviyi elinizle bir kaba ufalayın. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin ve karıştırın. Muhallebi için sütü bir tencereye alın ve içine yumurta sarısı, un veya buğday nişastası, tozşeker ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Pişen muhallebiyi bisküvi ile karıştırın ve dileğiniz kalıba alıp, şekil verin. Donması için buzdolabında 1-2 saat bekletin ve servis tabağına alın. Üzerine pudraşekeri serpin. Dilimlenmiş kivi, çilek ve nane ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapı

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