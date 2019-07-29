Kolay Pasta Tarifi

Kakaolu bisküviyi elinizle bir kaba ufalayın. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin ve karıştırın. Muhallebi için sütü bir tencereye alın ve içine yumurta sarısı, un veya buğday nişastası, tozşeker ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Pişen muhallebiyi bisküvi ile karıştırın ve dileğiniz kalıba alıp, şekil verin. Donması için buzdolabında 1-2 saat bekletin ve servis tabağına alın. Üzerine pudraşekeri serpin. Dilimlenmiş kivi, çilek ve nane ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapı