Kozalak Pasta

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YAPILIŞI

Bu miktarlarla yaparsanız 26 adet kozalak çıkıyor eger size fazla geldiyse oranları düşürebilirsiniz.İlk önce susamı hiç yag koymadığımız teflon tavaya alıp rengi dönene kadar kavuruyoruz.Sonra ılınmaya bırakıyoruz.Ayrı bir yerde tereyağı,kakaoyu,pudra şekerini kısık ateşte pişiriyoruz.Ocaktan indirdikten sonra içine pirinç patlağını,susamı,balı ve cevizi ekliyoruz.Evde kullandığınız plastik ve üstü çıkabilen limonluğun arka kısmını hafif sıvı yağ ile yağlıyoruz ve karışımdan bir miktar koyuyoruz.Şeklini aldıktan sonra çıkarıyor ve tepsiye diziyoruz.Üstüne soğuduktan sonra pudra şekeri serpiyoruz.

Afiyet olsun.