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Sofra / Pastalar / Kremalı Kedidilli Bisküvili Pasta

Kremalı Kedidilli Bisküvili Pasta

Kremalı Kedidilli Bisküvili Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı un

2 paket vanilya

3 çorba kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı tereyağı

100 gram krema

18 adet kedidili bisküvi



2 çorba kaşığı ince çekilmiş badem veya fındık

Yarım kg çilek



Bisküvileri ıslatmak için:

3 çorba kaşığı tozşeker

2 su bardağı süt

YAPILIŞI

Bir kabın içinde süt, yumurta, un, vanilya ve toz şekeri iyice çırpın. Sonrasında ocak üzerinde koyulaşıncaya dek karıştırarak pişirin. Cam bir kaseye boşaltın. İçine tereyağını ekleyip, çırparak 5 dakika karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içine çiğ kremayı katıp tekrar çırpın. Bisküvileri tepsiye dizin ve ıslatmak için şekerle karıştırılmış sütü dökün. Üzerine badem veya fındıkları serpin. Sütü iyice çeken bisküvileri büyük cam kaseye bir sıra dizin. Üzerine soğumuş kremadan dökün. Dilimlenmiş çileklerden dizin. Malzemeler bitene dek ve en üstüne çilekler gelecek şekilde bu işlemi tekrarlayın. Nane yapraklarıyla süsleyip 20 dakika buzdolabında bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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