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Sofra / Pastalar / Kremalı Pasta

Kremalı Pasta

Kremalı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta

Bir tutam tuz

2 çorba kaşığı kakao

5 çay bardağı pudra şekeri

3 çay bardağı pirinç unu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Krema için: 3 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı tozşeker

1 adet yumurta

2 su bardağı süt

125 gram margarin

1 paket vanilya



Fındıklı karamel için:

Yarım su bardağı dövülmüş fındık

2 çorba kaşığı tozşeker



Üzeri için: 1 su bardağı soğuk süt

1 paket krem şanti

Süslemek için: Vişne, çikolata

YAPILIŞI

Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Derin bir kaba aldığınız yumurta aklarını bir tutam tuz ilave ederek kar haline gelene dek çırpın. Diğer kapta yumurta sarılarını pudraşekeriyle beraber çırpın. Bu karışıma pirinç unu, vanilya ve kakaoyu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Yumurta aklarına kabartma tozunu ekleyip çırpın ve yumurta sarılarına ilave ederek hepsini karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökerek önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer tarafta krema için bir tencerede tozşeker, un ve yumurtayı karıştırın. Kısık ateşe oturttuğunuz tencereye sütü yavaş yavaş ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ateşten alıp sıcakken margarin ve vanilyayı ekleyip tekrar karıştırın. Pasta kekini ortadan ikiye kesip kremanın yarısını kekin üzerine yayın. Başka bir yerde dövülmüş fındığı yağlı kağıdın üzerine dökün. Bir kabın içinde 2 çorba kaşığı tozşekeri yakıp karamel haline getirin. Karamel sıcakken fındıkların üzerine döküp soğutun. Soğuyunca karameli kırıp, kekin üzerine serpin. Diğer keki kremanın üzerine kapatın. Diğer tarafta soğuk süt ve toz krem şantiyi çırpın. Pastanın her tarafını krem şanti ile kaplayın. Üzerini dondurulmuş vişne ve çikolata parçalarıyla süsleyerek buzdolabında 1 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.

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