Kremalı Ve Meyveli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için su ve yağı bir tencereye alın. Yağ eridikten sonra un ve pudra şekerini katıp, tahta bir kaşıkla topak olmaması için hızlı bir şekilde sürekli karıştırın. Kabı ocaktan alın ve 1 adet yumurtayı ilave edip, hızlı bir şekilde çırparak yedirin. Diğer yumurtayı katın ve yine hızlı bir şekilde çırpıp, yedirdikten sonra yağlı kağıt serilmiş 20x26 cm ebadındaki bir kalıba her tarafını kaplayacak şekilde boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Krema için sütü vanilya ile birlikte tencereye koyun ve kaynatın. Yumurta sarılarını ayrı bir kapta toz şeker ile birlikte iyice çırpın. Unu ekleyip, çırpmaya devam edin. Sütlü karışımı yumurtalı karışıma yavaşça ekleyip, bir yandan da topaklanmaması için çırpın. Tencereyi ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, tereyağını katın ve karıştırın. Sıkma torbasına doldurun ve soğuyan hamurun üzerine uzun şeritler halinde sıkın. Şeritlerin üzerini böğürtlen ve frambuaz ile süsleyip, dilimleyerek servis yapın.