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Sofra / Pastalar / Kremalı Vişneli Tart

Kremalı Vişneli Tart

Kremalı Vişneli Tart
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı dondurulmuş vişne

125 gram margarin

1 çay bardağı pudra şekeri

4 çay bardağı un

1 adet yumurta sarısı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı nişasta

3 çorba kaşığı toz şeker



Krema için: 1 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

2 su bardağı süt

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, pudra şekeri ve yumurta sarısını derin bir kaba alıp, karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamuru yağlanmış kelepçeli tart kalıbına elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Tart hamurunun soğuması için kenara alın. Krema için süt, yumurta, toz şeker ve unu derin bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak pişirin. Kremayı tartın üzerine yayıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan bir tencerede vişne, toz şeker ve nişastayı kaynayana kadar pişirin. Pişen vişneleri kremanın üzerine dizin. Sosunu vişnelerin üzerine yayın. Tartı 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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