Kremalı Vişneli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin, pudra şekeri ve yumurta sarısını derin bir kaba alıp, karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamuru yağlanmış kelepçeli tart kalıbına elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Tart hamurunun soğuması için kenara alın. Krema için süt, yumurta, toz şeker ve unu derin bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak pişirin. Kremayı tartın üzerine yayıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan bir tencerede vişne, toz şeker ve nişastayı kaynayana kadar pişirin. Pişen vişneleri kremanın üzerine dizin. Sosunu vişnelerin üzerine yayın. Tartı 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.