Krokanlı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta aklarını kar haline gelene kadar mikserin yüksek devrinde çırpın. Başka bir kapta yumurta sarıları ve toz şekeri, şeker eriyene kadar çırpın. İçine un, pudra şekeri çekilmiş fındık ve kakaoyu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra çırptığınız yumurta aklarına ekleyip, hepsini şöyle bir karıştırın. En son eritilmiş margarini ekleyin ve karışımı kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 160 derecede 40-45 dakika kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.Fındıklı krokan için toz şekeri bir tencereye koyun ve orta ateşte tamamen eriyip, karamel kıvamına gelene kadar pişirin. Daha sonra tereyağını ilave edip, eriyinceye kadar karıştırın ve fındığı ekleyin. 1-2 dakika fındık kavrulana kadar karıştırmaya devam edin. Ocaktan alıp mermer tezgahın üzerine döküp, soğutun. Elle parçalara ayırıp, buzdolabı poşetinin içine koyun. Merdane yardımıyla üzerinden geçerek irili ufaklı parçalar elde edin veya robottan geçirin.Krema için derin bir tencerede yumurta sarısı ve toz şekeri çırpın. Un ve nişastayı ilave edin. Sütü de yavaşça ekleyip pürüzsüz bir karışım olana kadar karıştırın. Tencereyi ocağa koyun ve sürekli karıştırarak, karışım kaynayana kadar pişirin. Koyu bir kıvama gelince tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Tencereyi ocaktan alın ve vanilya ile benmari usulü erittiğiniz çikolatayı katın. Mikserle çırparak kremanın soğumasını sağlayın.Pişen pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye kesin ve alt tabakasını servis tabağına alın. Üzerine çikolatalı kremayı yayıp, krokanın yarısını serpin. Diğer pandispanyayı üzerine kapatın ve kalan krokan ile her tarafını kaplayın. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek, servis yapın.