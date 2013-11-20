Küçük Pastacıklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvıyağ ve sütü ekleyip, çırpmaya devam edin. Sonra un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve ısıya dayanıklı 25x25 cm'lik bir fırın kabına boşaltın. Üzerini spatula ile düzeltin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Fırından aldıktan sonra soğutun. Üzeri için krem şantiyi soğuk sütle iyice çırpın ve buzdolabında yarım saat bekletin. Soğuyan keki dilediğiniz büyüklükte (çay bardağı veya su bardağının ağız kısmıyla) kesin. Krem şantiyi sıkma torbasına doldurun ve kekin üzerine sıkarak şekil verin. Şekil çıkardığınız kekin artan kısımlarını elinizle ufalayarak, krem şantinin üzerini süsleyin.