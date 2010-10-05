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Küçük Köstebek Pasta

Küçük Köstebek Pasta
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    MALZEMELER

    MALZEMELER:

    Keki İçin:

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    3 yumurta

    3 fincan şeker

    1 fincan sıvı yağ

    1 fincan süt

    3,5 fincan un

    2-3 yemek kaşığı kakao

    1 pk.kabartma tozu

    1 pk.vanilya



    KREMASI:

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    1 litre süt

    7 yemek kaşığı nişasta

    1 bardak şeker

    1 pk krem şanti

    YAPILIŞI

    Kekin malzemelerini karıştırıp fırın tepsisine dökerek,kızartınız....kekin fazla kabarmaması için tepsinizi küçük seçmeyiniz dediğim gibi normal fırın tepsisi ideal olur....Diğer taraftan kremayı pişirerek soğumaya bırakınız ve soğuyunca bir paket toz krem şantiyi içine karıştırıp mikserle çırpınız.....
    Şimdi bu sevimli yuvarlakları nasıl yaptığımıza gelelim;Keki fırından çıkardıktan sonra biraz soğumasını bekleyiniz ve daha sonra su bardağının ağzı ile kekten yuvarlak parçalar kesiniz...Arada kalan parçaları rendenin küçük tarafıyla veya rondodan geçirerek un haline getiriniz....Elinize aldığınız kekin üzerine bir yemek kaşığı krema koyup,ufalanmış kekten alarak üzerine dökerek şekil veriniz......Avuç içinde kolaycacık oluyor merak etmeyin...Hepsi bu kadar küçük köstebekcikleriniz hazır....Dilerseniz kremanın içine muz parçaları veya damla çikolata da ekleyebilirsiniz....Afiyet Olsun!!!

    PÜF NOKTASI

    Keki pişirirken fazla kabarmaması gerekiyor bu nedenle tepsinizi büyük seçin....Ancak tepsiniz küçük ise 1 pkt kabartma tozu yerine 1/2 pkt.kabartma tozu kullanınız....
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