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Sofra / Pastalar / Kurufasulyeli Mozaik Pasta

Kurufasulyeli Mozaik Pasta

Kurufasulyeli Mozaik Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

3 çorba kaşığı tozşeker

Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı

2 paket kakao

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet limon

YAPILIŞI

Toz şeker ve tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine kakao ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Yumurta ilave edip, iyice karıştırın. Kuru fasulye ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı, streç filmle kaplanmış orta boy cam bir kaseye kaşık yardımıyla bastırarak yerleştirin. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Kaseyi servis tabağına ters çevirip, streç filmi çıkarın. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu serpin ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kurufasulyenin gazını almak için üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin ve bir gece inlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp, yeniden su ekleyin ve haşlarken üzerinde oluşan köpüğü atın. u şekilde kurufasulyedeki gazın yemeğe geçmesini önlemiş olursunuz. Kurufasulyenin bir gece nceden ıslatılması besin değerlerinde herhangi bir azalmaya neden olmaz.
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