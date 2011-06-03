Leblebi Şekerli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu, toz şeker ile birlikte karıştırarak ılınıncaya kadar 4-5 dakika pişirin. Pandispanyanın iki parçasını da, hazırladığınız ılık şekerli su ile ıslatın. Bir kapta krem şantiyi, soğuk sütle elde veya mikserle çırpın. Mevsim meyvelerini küp şeklinde doğrayın. Krem şantinin yarısına küp meyveleri katıp karıştırın. Servis tabağına ıslatılmış kekin bir parçasını yerleştirip üzerine krem şanti ile karıştırdığınız meyveleri koyup yayın. Diğer keki üzerine kapatın. Kalan krem şantiyi pastanın üzerine sürün. Renkli leblebi şekerleri ile pastayı süsleyip, bir süre buzdolabında bekletin. Dilimleyerek servis yapın.