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Sofra / Pastalar / Leblebi Şekerli Pasta

Leblebi Şekerli Pasta

Leblebi Şekerli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet sade pandispanya

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı toz şeker

1 paket krem şanti

2 su bardağı süt

Dilediğiniz mevsim meyveleri



Süslemek için: Dilediğiniz miktarda renkli leblebi şekeri

YAPILIŞI

Suyu, toz şeker ile birlikte karıştırarak ılınıncaya kadar 4-5 dakika pişirin. Pandispanyanın iki parçasını da, hazırladığınız ılık şekerli su ile ıslatın. Bir kapta krem şantiyi, soğuk sütle elde veya mikserle çırpın. Mevsim meyvelerini küp şeklinde doğrayın. Krem şantinin yarısına küp meyveleri katıp karıştırın. Servis tabağına ıslatılmış kekin bir parçasını yerleştirip üzerine krem şanti ile karıştırdığınız meyveleri koyup yayın. Diğer keki üzerine kapatın. Kalan krem şantiyi pastanın üzerine sürün. Renkli leblebi şekerleri ile pastayı süsleyip, bir süre buzdolabında bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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