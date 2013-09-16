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Sofra / Pastalar / Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram kepekli bisküvi

50 gram tereyağı

300 gram labne peyniri

1 kg tuzsuz beyaz krem peynir

İki buçuk su bardağı tozşeker

1 adet limonun suyu

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı nişasta



Üzerine:

Hazır limon sosu

Limon dilimleri

1 paket limonlu jöle

YAPILIŞI

Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyip yumuşayana dek yoğurun. Hazırladığınız karışımı küçük bir kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yerleştirin. Kalan malzemeyi geniş bir kapta karıştırın ve bisküvili tabanın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 130 derece fırında 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Arzunuza göre cheesecake'nin üzerini hazır limon sosla kaplayın. Limon dilimleri yerleştirin. Limonlu jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp cheesecake'nin üzerine gezdirin. Buzdolabında yarım saat dinlendirip servis yapın.
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