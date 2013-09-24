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Sofra / Pastalar / Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram petibör bisküvi

Üç buçuk çorba kaşığı eritilmiş margarin

2 su bardağı süzme yoğurt

1 kutu krema

1 kutu labne peyniri

1 su bardağı tozşeker

6 adet yumurta

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı limon suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 paket vanilya



Sos için:

250 gram bitter çikolata

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Bisküvileri mutfak robotunda toz haline gelinceye kadar çekip, eritilmiş margarin ile karıştırın. Karışımı kalıba kaşığın tersiyle bastırarak yayın. Kalan malzemeleri mikserle çırpın ve bisküvili karışımın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek 35 dakika pişirin. Fırından alıp, keki kalıptan çıkarmadan, en az 3 saat bekletin. Sosu hazırlamak için, çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolata eridikten sonra vanilya ve suyu ekleyip hızlı şekilde karıştırın. Buzdolabında beklettiğiniz cheesecake'i dilimleyip, üzerine çikolata sos gezdirerek servis yapın.

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