Limonlu Cheesecake

Bisküvileri mutfak robotunda toz haline gelinceye kadar çekip, eritilmiş margarin ile karıştırın. Karışımı kalıba kaşığın tersiyle bastırarak yayın. Kalan malzemeleri mikserle çırpın ve bisküvili karışımın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek 35 dakika pişirin. Fırından alıp, keki kalıptan çıkarmadan, en az 3 saat bekletin. Sosu hazırlamak için, çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolata eridikten sonra vanilya ve suyu ekleyip hızlı şekilde karıştırın. Buzdolabında beklettiğiniz cheesecake'i dilimleyip, üzerine çikolata sos gezdirerek servis yapın.