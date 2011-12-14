Limonlu Mereng

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için malzemelerin hepsini derince bir kapta karıştırın. Daha sonra kelepçeli bir kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirip, soğumaya bırakın. Muhallebi için süt, yumurta sarıları, toz şeker ve unu bir tencereye alıp, karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladığında rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve vanilyayı ekleyip bir taşım daha kaynatın. Muhallebiyi pişen hamurun üzerine dökün. Bezeyi hazırlamak için yumurta akını, toz şekeri ve tuzu önce yavaş, daha sonra hızlı devirde koyulaşıncaya kadar mikserle çırpın. Bezeyikrema sıkacağı yardımıyla muhallebinin üzerine sıkın. Kek kalıbını tekrar fırına verip bezelerin üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın, soğuduktan sonra dilimleyip, servis yapın.