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Sofra / Pastalar / Limonlu Mereng

Limonlu Mereng

Limonlu Mereng
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 adet yumurta 150 gram margarin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım su bardağı tozşeker



Muhallebi için: 4 su bardağı süt

4 adet yumurtanın sarısı

Bir buçuk su bardağı tozşeker

4 çorba kaşığı un

5 adet limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya



Beze için: 4 adet yumurtanın akı

2 çay bardağı tozşeker

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için malzemelerin hepsini derince bir kapta karıştırın. Daha sonra kelepçeli bir kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirip, soğumaya bırakın. Muhallebi için süt, yumurta sarıları, toz şeker ve unu bir tencereye alıp, karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladığında rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve vanilyayı ekleyip bir taşım daha kaynatın. Muhallebiyi pişen hamurun üzerine dökün. Bezeyi hazırlamak için yumurta akını, toz şekeri ve tuzu önce yavaş, daha sonra hızlı devirde koyulaşıncaya kadar mikserle çırpın. Bezeyikrema sıkacağı yardımıyla muhallebinin üzerine sıkın. Kek kalıbını tekrar fırına verip bezelerin üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın, soğuduktan sonra dilimleyip, servis yapın.
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