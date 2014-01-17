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Sofra / Pastalar / Limonlu Pasta

Limonlu Pasta

Limonlu Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

1+1/4 su bardağı un

Üç buçuk çorba kaşığı pudra şekeri

125 gram tereyağı

1 çorba kaşığı soğuk su

Dolgu için:

4 adet yumurta

150 ml krema

1 su bardağı pudra şekeri

3 adet limon

YAPILIŞI

Hamur için unu bir kaba alın. Üzerine pudra şekeri, küp şeklinde doğranmış tereyağı ve soğuk suyu ekleyip yoğurun. Hamuru folyoya sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin. Unlanmış zemin üzerinde açın. 20 cm'lik yuvarlak kalıbı yağlayın. Hamuru, kalıbın içini ve kenarlarını kaplayacak şekilde yerleştirin. Üzerini çatalla delin. 30 dakika buzdolabında bekletin. Üzerine folyo yerleştirin. Kabarmaması için folyonun üzerine de 1 su bardağı nohut koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Kalıbın içinden folyo ve nohutları çıkartıp 15 dakika daha pişirin. Dolgu için yumurtaları mikserle çırpın. Krema ve pudra şekeri ekleyip tekrar mikserden geçirin. Limonların kabuklarını rendeleyip suyunu sıkın. ikisini de kremalı karışıma ekleyip karıştırın. Tüm malzemeyi kalıbın içine dökün. Tekrar fırına atıp 20 dakika pişirin. Kalıbı fırından çıkartıp, oda sıcaklığında soğutun. Servis tabağına alıp, üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.
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