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Sofra / Pastalar / Limonlu Pratik Ekler

Limonlu Pratik Ekler

Limonlu Pratik Ekler
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

9 çorba kaşığı tozşeker

Bir buçuk su bardağı su

3 çorba kaşığı un

Bir buçuk limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

250 gram kedidili bisküvi

YAPILIŞI

Bir kasede yumurtaları iyice çırpın. Tozşeker ilave edip çırpmaya devam edin. Bu karışımı tencereye alıp zerine su ekleyin. Un, limon suyu ve kabuğunu ilave edip kısık ateşte topaklanmaması için sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. 1 adet kedidilinin iç tarafına muhallebiden sürün ve ikinci kedi dilini üzerine kapatıp tekrar muhallebi sürün. Ekler ve karışım bitene kadar işleme devam edin. Buzdolabında 1 gece beklettikten sonra servis yapın.
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