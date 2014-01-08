Limonlu Pratik Ekler

Sofra Tarifi

3 adet yumurta 9 çorba kaşığı tozşeker Bir buçuk su bardağı su 3 çorba kaşığı un Bir buçuk limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu 250 gram kedidili bisküvi

YAPILIŞI

Bir kasede yumurtaları iyice çırpın. Tozşeker ilave edip çırpmaya devam edin. Bu karışımı tencereye alıp zerine su ekleyin. Un, limon suyu ve kabuğunu ilave edip kısık ateşte topaklanmaması için sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. 1 adet kedidilinin iç tarafına muhallebiden sürün ve ikinci kedi dilini üzerine kapatıp tekrar muhallebi sürün. Ekler ve karışım bitene kadar işleme devam edin. Buzdolabında 1 gece beklettikten sonra servis yapın.