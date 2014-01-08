Limonlu Pratik Ekler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
9 çorba kaşığı tozşeker
Bir buçuk su bardağı su
3 çorba kaşığı un
Bir buçuk limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
250 gram kedidili bisküvi
YAPILIŞI
Bir kasede yumurtaları iyice çırpın. Tozşeker ilave edip çırpmaya devam edin. Bu karışımı tencereye alıp zerine su ekleyin. Un, limon suyu ve kabuğunu ilave edip kısık ateşte topaklanmaması için sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. 1 adet kedidilinin iç tarafına muhallebiden sürün ve ikinci kedi dilini üzerine kapatıp tekrar muhallebi sürün. Ekler ve karışım bitene kadar işleme devam edin. Buzdolabında 1 gece beklettikten sonra servis yapın.