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Sofra / Pastalar / Limonlu Tart

Limonlu Tart

Limonlu Tart
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 su bardağı un

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı toz badem

8 çorba kaşığı soğuk tereyağı

1 adet yumurtanın sarısı



Üzeri için: 1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Yarım su bardağı limon suyu

5 adet yumurta

1 bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

Süslemek için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Un, pudra şekeri, toz badem, tereyağı ve yumurta sarısını karıştırın. Hamur kıvamına gelene dek yoğurup, streç filmle sarın ve buzdolabında yarım saat bekletin. Hamuru, 24 cm çapında yuvarlak tart kalıbına yerleştirin ve çatalla delin. 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Üzeri için gereken malzemeleri çırptıktan sonra tartın üzerine döküp, 180 derece fırında kontrol ederek tekrar pişirin. Fırından çıkarıp, ılınmasını bekledikten sonra buzdolabında soğutun. Üzerine pudra şekeri serperek, servis yapın.
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