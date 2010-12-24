Limonlu Profiterollü Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket hazır profiterol hamuru
100 gram margarin
Yarım su bardağı su
2 adet yumurta
4 su bardağı süt
3 çorba kaşığı rendelenmiş
limon kabuğu
2 paket sade hazır pandispanya
1 su bardağı limonata
1 paket pasta kreması
1 paket dolgu kreması
Üzeri için: 2 paket
(80'er gramlık) beyaz çikolata
1 çorba kaşığı krema
1 çorba kaşığı rendelenmiş
limon kabuğu
YAPILIŞI
Profiterol toplarını hazırlamak için 50 gram (3 çorba kaşığı) margarini, yarım su bardağı suyla kaynatın. Hazır profiterol paketinden çıkan profiterol karışımını üzerine ilave edin. Karıştırarak 1 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın ve karıştırarak soğutun. Yumurtaları teker teker ilave edip, mikserle çırpın. Hamurdan yarım tatlı kaşığı büyüklüğünde parçalar alıp, yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın..Kremayı hazırlamak için, hazır profiterol paketinden çıkan kremayı 2 su bardağı soğuk sütle çırpın. 1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip, karıştırın. Soğuyan profiterolleri, parçaları birbirinden kopmamak şartıyla ikiye kesin. Aralarına hazırladığınız kremayı paylaştırın. Ayrı bir yerde 4 parça pandispanyayı limonata ile ıslatıp, kenara alın..Pasta kremasını hazırlamak için, toz karışımı 50 gram (3 çorba kaşığı) oda sıcaklığında margarin ve 1 su bardağı soğuk sütle katı krema olana kadar çırpın. 1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu ekleyip çırpın ve kenara alın.Dolgu kremasını hazırlamak için, dolgu kremasını 1 su bardağı sütle çırpın. 1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu ekleyin ve çırpmaya devam edin ilk pandispanya parçasının üzerine hazırladığınız dolgu kremasının yarısını sürün. İkinci kat pandispanyayı üzerine koyun. İkinci katın üzerine pasta kremasının yarısını sürün. Üzerine üçüncü kat pandispanyayı yerleştirin. Kalan dolgu kremasını sürün. Dördüncü pandispanya parçasını üzerine koyun. Pastanın her tarafını, pasta kremasıyla kaplayın. Üzerine profiterolleri yerleştirin. Üzeri için, beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ile karıştırıp, soğutun. Profiterollerin üzerine beyaz çikolatalı karışımı gezdirin. Rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyip, servis yapın.