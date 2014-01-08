Lor Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pötibör bisküviyi robottan geçirin ve bir kaseye alın. Kaymağı ilave edip karıştırın. Bu karışımı yağlanmış kelepçeli kalıba bastırarak yayın. Bir kasede tuzsuz lor, bal, tereyağı ve dolmalık fıstığı karıştırın. Kaymaklı karışımın üzerine yayın. Kabın üzerini alüminyum folyo ile sarıp buzlukta 1-2 saat bekletin. Daha sonra buzluktan çıkardığınız tatlının üzerine ahududu reçeli dökün. Dilimleyerek servis yapın.