Lor Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram tuzsuz lor
1 paket pötibör bisküvi
3 çorba kaşığı kaymak
3 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
1 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık
Üzerine:
Ahududu reçeli
YAPILIŞI
Pötibör bisküviyi robottan geçirin ve bir kaseye alın. Kaymağı ilave edip karıştırın. Bu karışımı yağlanmış kelepçeli kalıba bastırarak yayın. Bir kasede tuzsuz lor, bal, tereyağı ve dolmalık fıstığı karıştırın. Kaymaklı karışımın üzerine yayın. Kabın üzerini alüminyum folyo ile sarıp buzlukta 1-2 saat bekletin. Daha sonra buzluktan çıkardığınız tatlının üzerine ahududu reçeli dökün. Dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Üzeri için istediğiniz reçeli
kullanabilirsiniz.