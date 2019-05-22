Lorlu Çikolatalı Kup Tatlı

Pandispanyayı elinizle ufalayıp pişmiş Türk kahvesiyle karıştırın ve üzerine ceviz ekleyin. Ganaj için çikolatayı benmari usulü eritin. Daha sonra kremayı ekleyip karıştırın. Kıvam alınca biraz ılıtın ve pandispanyalı karışıma katıp tüm malzemeyi birleştirin. Başka bir kapta lor ve pudra şekerini karıştırın. Yuvarlak ve derin bir kabın altına, pandispanyalı karışımın yarısını bir kaşık yardımıyla bastırarak yerleştirin. İnce dilimlediğiniz çilekleri kabın kenarlarını kapatacak şekilde dizin. Lorlu karışımdan 3 çorba kaşığını kenara ayırın. Kalanı kaba alıp kenarlarını da kaplayacak şekilde kaşıkla düzeltin. En üste kalan pandispanyalı karışımı koyup düzeltin. Süslemek için ayırdığınız lorlu karışımdan küçük toplar yapın ve tatlının üzerine yerleştirin. Çilek dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.