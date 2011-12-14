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Sofra / Pastalar / Lorlu Piramit Pasta

Lorlu Piramit Pasta

Lorlu Piramit Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram margarin

5 su bardağı tuzsuz lor peyniri

2 adet yumurta

5 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

36 adet pötibör bisküvi

2 adet muz

YAPILIŞI

Margarini tencerede eritin. Lor, yumurta, toz şeker ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Tencereyi ocaktan alın. Düz bir zemine alüminyum folyo serip üzerine lor peynirli harçtan yayın. Üzerine yan yana olacak şekilde bir adet enlemesine bir adet boylamasına ve tekrar enlemesine olmak üzere üç sıra bisküvi dizin. Üzerine yeniden harç sürün. Önceki gibi bisküvi dizin. Yeniden harç sürün. Ortasına muzları bütün olarak yerleştirin. Muzun yanındaki bisküvilerin üzerine lorlu harçtan yayın (pastanın uzunluğu 4 bisküvinin yan yana dizilmesiyle oluşacak). Folyoyu iki kenarından tutup kaldırarak piramit şekline getirin. Yarım saat buzlukta bekletin. Daha sonra buzdolabına indirin. Birkaç saat dinlendirip, dilimleyerek servis yapın.
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