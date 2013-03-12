Manisa Lor Peynirli Cheesecake

Sofra Tarifi

Akağaç şurubunu kaynatıp yarı yarıya çektirin. Ocaktan alıp, 1-2 çorba kaşığı kenara ayırın. Kalan akağaç şurubuna lor peyniri ve labne peyniri ekleyin. Kıvam alana dek çırpıp, suda açılmış 1 adet yaprak jelatini ilave edin. Ayrı bir yerde dilimlenmiş balkabağı ile toz şekeri su eklemeden kısık ateşte pişirin. Blenderden geçirip püre yapın. Kalan 1 adet yaprak jelatini, az miktarda soğuk su ile açıp püreye ilave edin ve karıştırın. Balkabağı püresini dilediğiniz şekildeki kek kalıbına yerleştirin. Üzerine peynirli karışımı yayın. Buzdolabının alt rafında yarım saat dinlendirip kenara ayırdığınız akağaç şurubunu üzerine gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

*Akağaç şurubu: İspendam ve akça ağaç şurubu olarak da bilinen bu şurup çeşidi çınara benzer bir ağacın reçinesinden elde edilir. Tatlı ve salatalara lezzet vermek için kullanılır.