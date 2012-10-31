Mantarlı Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet kültür mantarı
400 gram bitter çikolata
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet yumurta sarısı
1 paket pötibör bisküvi
1 su bardağı toz badem
YAPILIŞI
Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağı ve yumurta sarısı ekleyip, karıştırın. Bisküviyi robottan geçirip un haline getirin. 1 su bardağı bisküviyi ayırıp, kalanını geniş bir kaba alın. Çikolatalı karışımdan yarım çay bardağı kenara ayırıp, kalanını kaptaki bisküvilere ekleyin ve karıştırın. Toz bademi ve robottan geçirilmiş mantarı ilave edin. Karışımı iyice yoğurup, streç filme dilediğiniz şekilde sarın. Derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Streç filmi çıkarıp, kenara ayırdığınız yarım çay bardağı çikolatayı üzerine gezdirin. 1 su bardağı bisküviyi serpiştirip, dilimleyerek servis yapın.