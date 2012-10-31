Mantarlı Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağı ve yumurta sarısı ekleyip, karıştırın. Bisküviyi robottan geçirip un haline getirin. 1 su bardağı bisküviyi ayırıp, kalanını geniş bir kaba alın. Çikolatalı karışımdan yarım çay bardağı kenara ayırıp, kalanını kaptaki bisküvilere ekleyin ve karıştırın. Toz bademi ve robottan geçirilmiş mantarı ilave edin. Karışımı iyice yoğurup, streç filme dilediğiniz şekilde sarın. Derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Streç filmi çıkarıp, kenara ayırdığınız yarım çay bardağı çikolatayı üzerine gezdirin. 1 su bardağı bisküviyi serpiştirip, dilimleyerek servis yapın.