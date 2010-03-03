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Sofra / Pastalar / Meyve Pelteli Haşhaşlı Pasta

Meyve Pelteli Haşhaşlı Pasta

Meyve Pelteli Haşhaşlı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram haşhaş tohumu

150 gram margarin

200 gram toz şeker

2 paket vanilya

7 adet yumurta

1 su bardağı toz badem

2 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

2 su bardağı karışık

meyve suyu

2 çorba kaşığı buğday

nişastası

1 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Haşhaşı 1 su bardağı sıcak su ile bir tencereye alın. Kısık ateşte 8 dakika kaynatıp süzün. Margarin, toz şeker ve vanilyayı şeker eriyene kadar mikserle çırpın. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını karışıma teker teker yedirin. Kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışıma bademi ve haşhaşı azar azar dönüşümlü olarak ekleyin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar halini alana kadar mikserle çırpıp ilk karışıma ekleyin. 20-22 cm çaplı kelepçeli kalıbın dibini yağlı kağıt ile kaplayın. Karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Keki kalıptan çıkartıp soğutun. Üzeri için meyve suyu, nişasta ve toz şekeri karıştırıp soğuyan kekin üzerine yayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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