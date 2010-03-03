Meyve Pelteli Haşhaşlı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram haşhaş tohumu
150 gram margarin
200 gram toz şeker
2 paket vanilya
7 adet yumurta
1 su bardağı toz badem
2 çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için:
2 su bardağı karışık
meyve suyu
2 çorba kaşığı buğday
nişastası
1 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Haşhaşı 1 su bardağı sıcak su ile bir tencereye alın. Kısık ateşte 8 dakika kaynatıp süzün. Margarin, toz şeker ve vanilyayı şeker eriyene kadar mikserle çırpın. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını karışıma teker teker yedirin. Kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karışıma bademi ve haşhaşı azar azar dönüşümlü olarak ekleyin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar halini alana kadar mikserle çırpıp ilk karışıma ekleyin. 20-22 cm çaplı kelepçeli kalıbın dibini yağlı kağıt ile kaplayın. Karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Keki kalıptan çıkartıp soğutun. Üzeri için meyve suyu, nişasta ve toz şekeri karıştırıp soğuyan kekin üzerine yayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.