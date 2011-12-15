Meyveli Beyaz Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 çay bardağı süt ve toz şekeri karıştırın. Pandispanyaları sütlü şekerli karışımla ıslatın. Pasta kremasını 2 su bardağı sütle çırpın. Birinci pandispanyanın bir parçasına, hazırladığınız kremanın yarısını sürün. Diğer pandispanyayı üzerine kapatın. İkinci pandispanyayı daha küçük kesip, yapmış olduğunuz pastanın üzerine ortalayarak yerleştirin ve arasına kalan kremayı sürün. Dilimlenmiş şeftali ve üzüm taneleri ile süsleyip servis yapın.