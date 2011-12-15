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Sofra / Pastalar / Meyveli Beyaz Pasta

Meyveli Beyaz Pasta

Meyveli Beyaz Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı+2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı tozşeker

2 adet sade pandispanya (iki katlı)

2 paket beyaz pasta kreması

4 adet şeftali

Üzüm taneleri

YAPILIŞI

2 çay bardağı süt ve toz şekeri karıştırın. Pandispanyaları sütlü şekerli karışımla ıslatın. Pasta kremasını 2 su bardağı sütle çırpın. Birinci pandispanyanın bir parçasına, hazırladığınız kremanın yarısını sürün. Diğer pandispanyayı üzerine kapatın. İkinci pandispanyayı daha küçük kesip, yapmış olduğunuz pastanın üzerine ortalayarak yerleştirin ve arasına kalan kremayı sürün. Dilimlenmiş şeftali ve üzüm taneleri ile süsleyip servis yapın.
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