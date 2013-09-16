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Meyveli Cupcake

Meyveli Cupcake
  • 14 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 paket krem şanti

3 su bardağı soğuk süt

450 gram tereyağı

Üç buçuk su bardağı tozşeker

8 adet yumurta

İki buçuk su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı karbonat

1 çay kaşığı vanilya

8 su bardağı un

100 gram kuru meyve



Süslemek için:

Arzunuza göre farklı renkli gıda boyaları ve pasta şekerlemeleri

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpın. Hazırladığınız krem şantiden 1 su bardağını hamura katmak için ayırın. Kalanı süslemede kullanmak üzere kenara alın. Tereyağını eritin. Toz şeker ve yumurtaları bir kapta kabarıncaya kadar çırpın. Karışıma önce eritilmiş tereyağı, daha sonra krem şantiyi azar azar ve karıştırarak ilave edin. Kuru meyve dışındaki kalan malzemeleri bir kapta harmanlayın ve yumurtalı karışıma ilave edin. Birkaç dakika daha karıştırın. Cupcake kalıplarının içine birer parmak harç dökün ve üzerine kuru meyve ilave edin. Bu işlemi iki kez tekrarlayın. Cupcake'leri önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Ayırdığınız krem şantiyi farklı renklerdeki gıda boyaları ile renklendirin ve sıkma torbası yardımı ile cupcakelerin üzerini kaplayın. Pasta şekerlemeleri ile süsleyin. Buzdolabında 15 dakika bekletip kremşanti katılaşınca servis yapın.

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