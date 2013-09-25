Meyveli Jöle Pasta

Portakal, mandalina ve muzu küp küp doğrayın. Paketin üzerindeki tarife göre jöleyi hazırlayın. Şekil vermek istediğiniz kaseye 2 kepçe jöleden koyup buzlukta dondurun. Üzerlerine meyvelerin bir bölümünü yayıp 2 kepçe jöle koyarak tekrar dondurun. Jöle bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Donduktan sonra ters çevirip servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.