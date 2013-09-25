DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Meyveli Jöle Pasta

Meyveli Jöle Pasta

Meyveli Jöle Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vişne aromalı jöle

1 adet portakal

1 adet mandalina

1 adet muz

Bir buçuk su bardağı taze ya da dondurulmuş vişne

YAPILIŞI

Portakal, mandalina ve muzu küp küp doğrayın. Paketin üzerindeki tarife göre jöleyi hazırlayın. Şekil vermek istediğiniz kaseye 2 kepçe jöleden koyup buzlukta dondurun. Üzerlerine meyvelerin bir bölümünü yayıp 2 kepçe jöle koyarak tekrar dondurun. Jöle bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Donduktan sonra ters çevirip servis tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN