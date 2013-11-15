Meyveli Kedidili Pasta

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Süt ve meyve suyunu karıştırıp,kedi dillerini bu karışımla ıslatıp,dikdörtgen cam kaba dizelim.Bir kat kedidili bisküviyi dizdikten sonra,pişirmiş olduğumuz muhallebinin yarısını bisküvilerin üzerine yayalım.Muhallebi için tüm malzemeyi karıştırıp orta ateşte pişirelim.2. kat kedi dillerini de aynı şekilde ıslatıp kremanın üzerine tekrar dizelim.Kalan kremayı da yayıp,dilimlediğimiz muz ve çilekleri kremanın üzerine sıralayalım.En üste de tarifine göre hazırlamış olduğumuz tart jölesini döküp,buzdolabında 3-4 saat dinlendirip servis edelim..