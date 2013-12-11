Meyveli Yoğurtlu Soğuk Pasta

Derin bir kasede krem şanti ile sütü mikserle katılaşıncaya kadar çırpın. şeftali-kayısılı Yoğurt ilave edin ve tekrar çırpın. Daha sonra iri parçalanmış bebe bisküvisini ekleyin ve karıştırın. Karışımı orta büyüklükte kelepçeli bir kek kalıbına boşaltın. Katılaşana kadar derin dondurucuda bekletin. Servis tabağına alın ve üzerine orman meyveli yoğurt yayın. Meyve ve nane yaprağı ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.