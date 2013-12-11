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Sofra / Pastalar / Meyveli Yoğurtlu Soğuk Pasta

Meyveli Yoğurtlu Soğuk Pasta

Meyveli Yoğurtlu Soğuk Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı şeftali-kayısılı yoğurt

2 paket krem şanti

1 su bardağından 1 parmak eksik soğuk süt

1 paket (400 gramlık) bebe bisküvisi



Üzerine:

1 kutu (125 gramlık) orman meyveli yoğurt



Süslemek için:

Frenk üzümü

Böğürtlen

Yaban mersini

Nane yaprağı

YAPILIŞI

Derin bir kasede krem şanti ile sütü mikserle katılaşıncaya kadar çırpın. şeftali-kayısılı Yoğurt ilave edin ve tekrar çırpın. Daha sonra iri parçalanmış bebe bisküvisini ekleyin ve karıştırın. Karışımı orta büyüklükte kelepçeli bir kek kalıbına boşaltın. Katılaşana kadar derin dondurucuda bekletin. Servis tabağına alın ve üzerine orman meyveli yoğurt yayın. Meyve ve nane yaprağı ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.
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