Meyveli Pastacık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle pandispanya için derin bir kasede yumurtaları köpürene kadar çırpın. Toz şeker ilave edip, çırpmaya devam edin. Elenmiş unu katın ve tahta bir kaşıkla karıştırarak yedirin. Kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip, tekrar karıştırın. Hamuru 24 cm çapında yağlanmış kelepçeli bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve ortadan ikiye kesin. Krema için süt ve toz şekeri bir tencereye alıp, şeker eriyene kadar karıştırın. Unu ekleyin ve topak olmaması için iyice çırpın. Daha sonra koyu muhallebi kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Koyulaşınca ocağın altını kapatın ve yumurta ile vanilyayı ekleyip, çırpın. Hazırladığınız pandispanyadan geniş ağızlı bir bardakla yuvarlaklar çıkarın. Kekleri ıslatmak için su ve neskafeyi karıştırın. Bu karışımla kestiğiniz keklerin üzerlerini hafifçe ıslatın. Bir parçanın üzerine kremadan sürün ve muz, mandalina, elma dilimleri yerleştirin. Diğer kek dilimini üzerine kapatın. Tekrar krema sürüp, meyve dilimleri koyun. Kalan kek dilimlerini de aynı şekilde hazırlayın.Üzerlerini nane yaprağı ile süsleyip servis yapın.

