Meyveli Yoğurtlu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Meyveleri arzu ettiğiniz şekilde doğrayın. Pasta kalıbının dibine birkaç sıra halinde dizin. Jöleyi paketin üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Jöleyi kalıptaki meyvelerin üzerine dökün. 4 saat buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kalan 1 paket jöleyi de üzerindeki tarife göre hazırlayıp, yoğurtla karıştırın. Buzdolabındaki meyveli jölenin üzerine düzgün bir şekilde yayın. Tekrar buzdolabına alarak 4 saat dinlendirin. Bisküvileri robottan geçirerek ufalayın. Erittiğiniz tereyağı ile karıştırın. İnce tabaka halinde jöleli-yoğurtlu karışımın üzerine dağıtın. Tekrar buzdolabına yerleştirin. Pastayı servis yapacağınız zaman buzdolabından alarak, sıcak su dolu büyük bir kaba pasta kalıbını yerleştirin. 1-2 dakika suyun içinde bekletin. Kalıbı, servis tabağına ters çevirin. Dilimleyerek servis yapın.