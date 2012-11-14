Milföy Hamurundan Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet milföy hamuru
Krema için: Üç buçuk su bardağı süt
2 çorba kaşığı mısır nişastası
4 çorba kaşığı un
1 paket vanilya
8 çorba kaşığı tozşeker
100 gram tereyağı
Üzeri için: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Milföyleri ayrı ayrı ortadan ikiye kesip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Krema için 1 çay bardağı süt, nişasta, un ve vanilyayı mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde kalan süt ve toz şekeri kısık ateşte, tozşeker eriyene dek pişirip, içine mikserden geçirdiğiniz karışımı ekleyin. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tereyağını mikserle çırpıp, üzerine soğuyan kremayı ekleyin. Kabaran milföyleri enlemesine ikiye ayırıp aralarına krema sürün. Pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kremaya arzuya göre kivi, çilek ya da muz ilave edebilirsiniz