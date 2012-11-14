Milföy Hamurundan Pasta

Sofra Tarifi

MALZEMELER 10 adet milföy hamuru







Krema için: Üç buçuk su bardağı süt



2 çorba kaşığı mısır nişastası



4 çorba kaşığı un



1 paket vanilya



8 çorba kaşığı tozşeker



100 gram tereyağı







Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI Milföyleri ayrı ayrı ortadan ikiye kesip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Krema için 1 çay bardağı süt, nişasta, un ve vanilyayı mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde kalan süt ve toz şekeri kısık ateşte, tozşeker eriyene dek pişirip, içine mikserden geçirdiğiniz karışımı ekleyin. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tereyağını mikserle çırpıp, üzerine soğuyan kremayı ekleyin. Kabaran milföyleri enlemesine ikiye ayırıp aralarına krema sürün. Pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.