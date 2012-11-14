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Milföy Hamurundan Pasta

Milföy Hamurundan Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet milföy hamuru



Krema için: Üç buçuk su bardağı süt

2 çorba kaşığı mısır nişastası

4 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

8 çorba kaşığı tozşeker

100 gram tereyağı



Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Milföyleri ayrı ayrı ortadan ikiye kesip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Krema için 1 çay bardağı süt, nişasta, un ve vanilyayı mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir yerde kalan süt ve toz şekeri kısık ateşte, tozşeker eriyene dek pişirip, içine mikserden geçirdiğiniz karışımı ekleyin. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tereyağını mikserle çırpıp, üzerine soğuyan kremayı ekleyin. Kabaran milföyleri enlemesine ikiye ayırıp aralarına krema sürün. Pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kremaya arzuya göre kivi, çilek ya da muz ilave edebilirsiniz
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