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Sofra / Pastalar / Milföy Pasta

Milföy Pasta

Milföy Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg un

1 adet yumurta

1 adet limonun suyu

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

750 gram oda sıcaklığında margarin

Kreması için:

1 kg süt

300 gram tozşeker

200 gram un

100 gram margarin

1 çay kaşığı vanilya

Süslemek için:

Pudraşekeri

YAPILIŞI

Hamur için, un, yumurta, tuz ve limon suyunu derin bir kapta, kulak memesinden biraz yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyerek, yoğurun. Daha sonra hamuru dörde-beşe katlayıp, poşete koyarak buzdolabına yerleştirin. 1-2 saat bekletip, dolaptan alın. Margarinle birlikte
açıp, hamuru tekrar katlayın ve dolaba koyun, beklemeye bırakın. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın. Her seferinde margarinle açın. Sonuncuda hamuru dolaptan alıp, tekrar margarinle tepsi büyüklüğünde açın. Kenarlarını ruletle düzeltin. 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişirin. Bu arada vanilya ve margarin hariç krema malzemesini ocağa alıp muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ocaktan alınca margarin ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Fırından aldığınız hamuru testere bıçakla enlemesine üçe bölün. Üzerine kremayı sürün. Diğer milföy hamurunu üzerine kapatın. Tekrar testere bıçakla dilediğiniz büyüklükte dilimleyin. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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