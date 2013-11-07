Milföy Pasta

açıp, hamuru tekrar katlayın ve dolaba koyun, beklemeye bırakın. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın. Her seferinde margarinle açın. Sonuncuda hamuru dolaptan alıp, tekrar margarinle tepsi büyüklüğünde açın. Kenarlarını ruletle düzeltin. 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişirin. Bu arada vanilya ve margarin hariç krema malzemesini ocağa alıp muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ocaktan alınca margarin ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Fırından aldığınız hamuru testere bıçakla enlemesine üçe bölün. Üzerine kremayı sürün. Diğer milföy hamurunu üzerine kapatın. Tekrar testere bıçakla dilediğiniz büyüklükte dilimleyin. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

Hamur için, un, yumurta, tuz ve limon suyunu derin bir kapta, kulak memesinden biraz yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyerek, yoğurun. Daha sonra hamuru dörde-beşe katlayıp, poşete koyarak buzdolabına yerleştirin. 1-2 saat bekletip, dolaptan alın. Margarinle birlikte